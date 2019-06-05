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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Japonya

37 dakika önce

2011 şampiyonu Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu'nun en başarılı takımı olarak Kadınlar Dünya Kupası'na girdi. Japonya, şu anda dünyanın en iyi yedinci tarafı olan dokuzuncu Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Kupayı Japonya'ya geri getirmek için Mana Iwabuchi, Kumi Yokoyama ve Rumi Utsugi gibi kilit oyuncular arayacaklar.

2011 şampiyonu Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu'nun en başarılı takımı olarak Kadınlar Dünya Kupası'na girdi. Japonya, şu anda dünyanın en iyi yedinci tarafı olan dokuzuncu Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Kupayı Japonya'ya geri getirmek için Mana Iwabuchi, Kumi Yokoyama ve Rumi Utsugi gibi kilit oyuncular arayacaklar.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Japonya
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Futbol, Asya, Japonya, Spor
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