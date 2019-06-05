Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Japonya
37 dakika önce
2011 şampiyonu Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu'nun en başarılı takımı olarak Kadınlar Dünya Kupası'na girdi. Japonya, şu anda dünyanın en iyi yedinci tarafı olan dokuzuncu Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Kupayı Japonya'ya geri getirmek için Mana Iwabuchi, Kumi Yokoyama ve Rumi Utsugi gibi kilit oyuncular arayacaklar.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
2011 şampiyonu Japonya
, Asya Futbol
Konfederasyonu'nun en başarılı takımı olarak Kadınlar Dünya Kupası'na girdi. Japonya, şu anda dünyanın en iyi yedinci tarafı olan dokuzuncu Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Kupayı Japonya'ya geri getirmek için Mana Iwabuchi, Kumi Yokoyama ve Rumi Utsugi gibi kilit oyuncular arayacaklar.
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