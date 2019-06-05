Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Kanada
4 dakika önce
Kanada beşinci sırada yer alan 2019 Dünya Kupası'na girdi. Kaptanları Christine Sinclair, Janine Beckie ve Desiree Scott saflarında ilk kez Dünya Kupaları kazanma şanslarını beğeneceklerdir.
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
beşinci sırada yer alan 2019 Dünya Kupası'na girdi. Kaptanları Christine Sinclair, Janine Beckie ve Desiree Scott saflarında ilk kez Dünya Kupaları kazanma şanslarını beğeneceklerdir.
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