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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Kanada

4 dakika önce

Kanada beşinci sırada yer alan 2019 Dünya Kupası'na girdi. Kaptanları Christine Sinclair, Janine Beckie ve Desiree Scott saflarında ilk kez Dünya Kupaları kazanma şanslarını beğeneceklerdir.

Kanada beşinci sırada yer alan 2019 Dünya Kupası'na girdi. Kaptanları Christine Sinclair, Janine Beckie ve Desiree Scott saflarında ilk kez Dünya Kupaları kazanma şanslarını beğeneceklerdir.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Kanada
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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