Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Norveç
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1995'teki galibi Norveç, her Kadın Dünya Kupası'nda yer alan yedi takımdan biri olarak 2019 basımına girdi. Kilit oyuncular Lisa-Marie Karlseng Utland, Caroline Hansen ve Maren Mjelde isimlerini tarihe yazıp Norveç'in ikinci unvanını getirebilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
1995'teki galibi Norveç, her Kadın Dünya Kupası'nda yer alan yedi takımdan biri olarak 2019 basımına girdi. Kilit oyuncular Lisa-Marie Karlseng Utland, Caroline Hansen ve Maren Mjelde isimlerini tarihe yazıp Norveç'in ikinci unvanını getirebilir mi?
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