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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Norveç

4 dakika önce

1995'teki galibi Norveç, her Kadın Dünya Kupası'nda yer alan yedi takımdan biri olarak 2019 basımına girdi. Kilit oyuncular Lisa-Marie Karlseng Utland, Caroline Hansen ve Maren Mjelde isimlerini tarihe yazıp Norveç'in ikinci unvanını getirebilir mi?

1995'teki galibi Norveç, her Kadın Dünya Kupası'nda yer alan yedi takımdan biri olarak 2019 basımına girdi. Kilit oyuncular Lisa-Marie Karlseng Utland, Caroline Hansen ve Maren Mjelde isimlerini tarihe yazıp Norveç'in ikinci unvanını getirebilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Norveç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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