Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Norveç

1995'teki galibi Norveç, her Kadın Dünya Kupası'nda yer alan yedi takımdan biri olarak 2019 basımına girdi. Kilit oyuncular Lisa-Marie Karlseng Utland, Caroline Hansen ve Maren Mjelde isimlerini tarihe yazıp Norveç'in ikinci unvanını getirebilir mi?