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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Tayland

1 saat önce

Tayland ikinci Dünya Kupasına katılır ve final turnuvalarına katılır. Sürprizli bir üzüntü çekip kupayı eve getirmeyi umarak kilit oyuncuları Kanjana Sungngoen, Rattikan Thongsombut ve Suchawadee Nildhamrong ile 2015 performanslarını iyileştirmeye çalışacaklar.

Tayland ikinci Dünya Kupasına katılır ve final turnuvalarına katılır. Sürprizli bir üzüntü çekip kupayı eve getirmeyi umarak kilit oyuncuları Kanjana Sungngoen, Rattikan Thongsombut ve Suchawadee Nildhamrong ile 2015 performanslarını iyileştirmeye çalışacaklar.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Tayland
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Tayland, Spor
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