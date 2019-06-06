Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Tayland
1 saat önce
Tayland ikinci Dünya Kupasına katılır ve final turnuvalarına katılır. Sürprizli bir üzüntü çekip kupayı eve getirmeyi umarak kilit oyuncuları Kanjana Sungngoen, Rattikan Thongsombut ve Suchawadee Nildhamrong ile 2015 performanslarını iyileştirmeye çalışacaklar.
Tayland
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
ikinci Dünya Kupasına katılır ve final turnuvalarına katılır. Sürprizli bir üzüntü çekip kupayı eve getirmeyi umarak kilit oyuncuları Kanjana Sungngoen, Rattikan Thongsombut ve Suchawadee Nildhamrong ile 2015 performanslarını iyileştirmeye çalışacaklar.
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