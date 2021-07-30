Kadınlar düşündü, KOP gerçekleştirdi - Son Dakika

Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayan yerli ve milli av tüfeği üretimini 2020 yılında 15 milyon dolarlık ihracat başarısı ile taçlandıran Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, KOP İdaresi desteği ile avcı kıyafetleri ve outdoor ürünlerini artık kendisi üretecek. Kadın istihdamına yönelik finanse edilen projede 'Huğlu KOP Tekstil Atölyesi' törenle hizmete açıldı.

Konya'nın Beyşehir İlçesine bağlı Huğlu beldesindeki silah üreticilerinin, 1. Dünya Savaşı yıllarında başlayan yerli ve milli av tüfeği üretimi serüvenlerinin günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden şekillendirilmesi ve milli savunma sanayisinin önemli paydaşları arasında yer almalarına yönelik yürütülen KOP projelerine bir yenisi daha eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP SOGEP Mali Destek Programı kapsamında finanse ettiği 'Huğlu KOP Tekstil Atölyesi' açılış törenine; Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve çok sayıda davetli katıldı.

"Huğlulu Kadınlarımızın Yanındayız"

Av Tüfeği üretimi noktasında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan Huğlu'da, silah endüstrisini destekleyecek tekstil üretimi fikrinin bölge kadınının zihninde yıllardır yer aldığını hatırlatan Konya Milletvekili Gülay Samancı, "Huğlulu hanımlarla sohbet ederken 'Eşlerimiz çalışıyorlar, silah üreterek savunma sanayisine katkıda bulunuyorlar. Ancak yelektir, şapkadır, çantadır bunlar hep dışarıdan alınıyor. Bizler bunu burada yapabiliriz' fikriyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Huğlu KOP Tekstil Atölyesi' ile gayemize, hedefimize kısmen ulaşmış olduk. Bu sadece, Huğlu içerisinde kalacak bir atölye değil, ulusal ve uluslararası alanda da buradaki atölyemizi daha da büyütüp geliştireceğiz. Biz her zaman Huğlulu kadınlarımızın yanındayız" dedi.

"Huğlu'nun rolünün farkındayız"

Bölgesel kalkınma anlamında Türkiye ve dünya için model olan bir yaklaşımla kurulan, geçmişinden bugüne elde ettiği başarılarla geleceğe dair umutları arttıran ve potansiyeli ve ortaya koyduğu başarı ile Huğlu'nun gurur kaynağı olduğunu söyleyenSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, "Doğuştan yaşadığı çevrenin içinde sanatkar bir ruhla yetişen ve ürettiği ürünlerin her birinde el emeğini ayrı ayrı yansıtan Huğlulu üreticilerimizin bugüne kadar gerek Bakanlığımız, Bölge Kalkınma İdaremiz gerekse de Mevlana Kalkınma Ajansımız aracılığıyla hep yanında olduk. Biliyoruz ki Huğlu ürettiği ürünlerin her geçen yıl üzerine koyarak potansiyelini büyütmeye devam ediyor. Bizlere düşen ise gelişmiş dünya ülkeleriyle olan rekabet sürecinde; kapasitenin artması, üretimin güçlendirilmesi, dünya standardında ürünlerin ortaya konması gibi hususlarda Huğlu'nun yanında olmaya devam etmek. Milli piyade tüfeğimizin üretim sürecindeki, ASELSAN çalışmalarındaki ve yivli tüfek üretimindeki Huğlu'nun rolünün farkındayız. Önümüzdeki süreçte de var olan potansiyelin güçlendirilmesi noktasında üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Şahsım, Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız adına Tekstil Atölyesinin hayırlı olmasını diliyor, emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hedefimiz Kente Göçün Önüne Geçmek"

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise kalkınmış bir KOP Bölgesinin, Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağını belirterek; "2017 yılından itibaren uygulamakta olduğumuz KOPSOGEP kapsamında dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata adaptasyon sürecini kolaylaştırmaya yönelik bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla bugüne kadar toplam 106 proje için 22 milyon 729 bin 500 TL hibe desteği sağladık. Bu projeler sayesinde kırsal alandan kent merkezine yapılan göçün önüne geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası oluşturmayı, ekonomik hayatta aktif olarak yer almayan özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere yerel halkımızın üretimde yer almasını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOP Mali Destek Programı kapsamında Beyşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen Huğlu KOP Tekstil Atölyesi projesi ile 50 kadının istihdam edileceği ve av kıyafetleri başta olmak üzere outdoor ürünlerin üretileceği atölyemiz bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu vesile ile atölyemizin başta Huğlu halkımız olmak üzere Beyşehir ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 50 kadına iş imkânı sağlayacak olan, avcı kıyafetleri ve outdoor ürünleri imalatının yapılacağı tekstil atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.