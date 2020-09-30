Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Muratpaşa Belediyespor 3. tura yükseltildi

Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 2. turunda mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor'un, 3. tura yükseltildiği duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda 10-11 Ekim ve 17-18 Ekim tarihlerinde PF Cassano Magnago takımıyla yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal oldu.

İtalyan ekibi, pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması yaşamasından dolayı, EHF kararı ile 2. turda organizasyondan elendi.

Bu karar sonrası Muratpaşa Belediyespor, maç yapmadan 3. tura yükseldi. Kupada 3. tur müsabakaları, 14 Kasım ve 22 Kasım tarihlerinde oynanacak.