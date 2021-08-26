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Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti - Son Dakika

Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti

26.08.2021 11:00
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde el ele veren 11 kadın, 8 çeşit peynir üretti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde el ele veren 11 kadın, 8 çeşit peynir üretti. Kadınlar ürettikleri çeşit çeşit peynirlerle yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalleye katkıda bulunmak için "Kırsalda Kadına Umut, Topluma Hayat Geliyor" projesine katılmak üzere araştırma yapmaya başladı. Girişimci kadınlar, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün seminerler düzenlediğini ve 8 saatlik eğitimin ardından peynir üretim sertifikası alabileceklerini öğrenince başvuru yaptı. 11 kadın günde 8 saat süren 30 günlük eğitimlerini tamamlayarak üretim aşamasına geçti. Atlantı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde toplanan kendi mahallelerinin sütlerinin işlemesini yapmak için kolları sıvayan kadınlar, ilk olarak getirilen sütü 42 dereceye kadar ısıtıp mayalamasını yapıyor. Tellemesi olarak tabir edilen sütün peynir halini alma işleminin ardından çıkartılan peynirler 4 gün boyunca ekşime işlemine bırakılıyor. Salamura, lor, sıkma, beyaz, kaşar, tel, misket, örgü gibi peynir çeşitlerinin yana sıra tulum peyniri de yapılıyor. Üretilen peynirler tuzlanarak keçi tulumlarına basılıp soğuk hava depolarına gönderiliyor.

"EĞİTİME İLK BAŞLADIĞIMIZ SIRALARDA ZORLU SÜREÇ ATLATTIK"

11 kadına eğitim veren Gıda Mühendisi Cennet Kübra Gitmiş, "Bayağı bir zorlu süreç atlattık eğitime ilk başladığımız sıralarda. Daha sonra bir düzen oluşturduk, artık sıkıntı yaşamıyoruz. Eğitime katılan bayanlar da çok hevesli öğrenmek için. Biz onlarla beraber birçok yeni peynir yaptık. Ben onlardan öğrendim, onlar benden bir şeyler öğrendi. Ben teorik biliyordum, onlar ise pratik biliyordu. Bu sayede biz burada büyük bir bilgi alışverişi yaptık" dedi.

Üretilen peynirlerle ilgili bilgi veren Gitmiş, "Biz burada 8 çeşit peynir yaptık. Buna ek olarak tulum peyniri de ekleyerek bunu yaptık. Biz halen üretim aşamamızı yapmaya devam ederek, her gün bu başarıyı arttırmak için denemeler yapıyoruz. Olursa başarımız, olmazsa tecrübe deyip devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA KADAR PAZARLAR KONUSUNDA AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Eğitime katılarak peynir üretimi yapan Fides Vural, "Biz bu eğitimi önce bilgisayar üzerinden gördük. Daha sonra projesini uygulayarak yapmaya başladık. Çeşitli peynirler yapmayı da öğrendik hocamızın sayesinde, bu kurstan iyi yararlandık. Bu kursta ise bizim kendi yöremizin peyniri olan ürünümüzü üreterek tanıtımını yapmak istiyoruz. Biz burada bu ürünleri üretip Türkiye geneli, hatta yurt dışına kadar pazarlar konusunda açılmasını istiyoruz" dedi.

Kursiyer Elife Çakmak da, "Bizim peynirimiz bizden önceki yıllardan geliyor. Bizim tek amacımız bizden sonra bu peynir tadının unutulmaması ve bundan sonraki yıllara da aktarılmasını istiyoruz. Bizim için çok değerli bir proje oldu, ileriki yıllarda da çocuklarımıza kalmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üretilen ürünlerin seri üretimine başlanmasının ardından kendilerine destek isteyen Refika Karagöz, "Bizim üretimini yaptığımız ürünler oldukça güzel kendi evimize de bu ürünlerden götürüyoruz. Biz devlet yetkililerimizden maddi değil, ama pazar alanında destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti
Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti

Kadınhanı, Hisarcık, Atlantı, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar el ele verip 8 çeşit peynir üretti - Son Dakika


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