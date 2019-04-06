Kadınlar El Emeği ile Yaptıklarını Satıp Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Gaziantep'te açılan pazarda kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gaziantep'te açılan pazarda kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Evde yaptıkları yemek ve aksesuarları satan kadınlar, diğer kadınları da pazara davet etti.



Kızıyla birlikte gözleme yapıp satan Sevim Kılıç, "Kızıma yardım etmeye geldim. 1 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu pazardaki herkes kendi yapıp kendi satıyor. Ev hanımlarına destek olmak amacıyla belediyemiz destek verdi. Bizde. Peynirli, patatesli ve ıspanaklı gözleme yapıp satıyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.



Evde yaptığı mumbarları pazarda satarak geçimini sağladığını belirten Hatice Aktulum, "Gaziantep'te mumbarcı Hattuş diye bilinirim. Mumbarlarım ile meşhurum. Tüm Türkiye'ye kargo yoluyla satış yapıyorum. Bütün kadınları bu tarz işler yapmaya davet ediyorum. Gerçekten eve katkısı oluyor. Yaptığım yemeklerim ile meşhur bir mumbarcı oldum. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.



Pazarda sattıkları yemekler ile üniversite okuyan çocuğunu okuttuğunu söyleyen Zeynep Aslan, "Gaziantep'te oturuyorum. Aileme destek amacıyla bu işi yapıyorum. Doğal bir şekilde yaptığım yemekleri satıyorum. Aileme destek oluyorum. Sağ olsun belediyemizde üreten kadınlara destek çıktı. Herkesin bu pazara çıkıp gelmesini istiyoruz. Sattıklarım ile üniversitedeki çocuğumu okutuyorum. Eve baya katkısı oluyor. Bu pazar kadınlara özel. Herkesi bekleriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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