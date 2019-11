Kadınlar el emeği ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı merkezlerde meslek edindirme, hobi kurslarına katılmış veya kendi becerileriyle evlerinden üretim yapan kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerini satışa çıkararak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.



Daha önce Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde açılan Atabutik'in ikincisi olan Novada Atabutik çeşitli tadilatlardan sonra yeniden hizmete girdi. Ataşehirli kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru örgü, takı, süsleme, işleme ve resim gibi ürünlerini Atabutik'de satarlarken aynı zamanda aile bütçelerine de bu sayede katkı sağlıyor.Kadınlar kendi elleriyle ürettikleri; el işi, takı, örgü, cam, ahşap, renk renk geleneksel elbiseler, bez bebekleri ve seramikten yapılmış ve daha birçok el emeği göz nuru ürünlerini her gün Novada AVM içinde yer alan Atabutik'te sergiliyor.



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Atabutik ile ilgili konuşarak, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının her alanda oluşturduğu katma değeri artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyor ve kadın istihdamını destekleyen çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisi daha ekliyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı her alanda destekliyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Gerek Ataevlerimizde aldıkları eğitimler sayesinde gerekse kendi gayret ve çabalarıyla birbirinden güzel ürünlerini burada alıcıların beğenisine sunan kadınlarımızın emeklerine sonsuz değer veriyoruz" dedi.



Atabutik'de satış yaparak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Emekli Memur Kıymet Ataoğul ise şunları söyledi:



"Önceleri hobi olarak başladığım takı tasarımlarımı şuan burada satıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kimimiz el emeği eski geleneksel sanatlarımız olan iğne oyaları yapıyor, kimimiz ise renkli bez bebekler tasarlıyoruz. Bin bir zahmetle ürettiğimiz bu ürünleri satarak kazanca dönüştürmek ise işin en güzel yanı olsa gerek. Bizlere böyle bir imkan sağlandığı için Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."



Kendi tasarladığım yastıklarıma "Ayşegül'ün Gülleri" ismini verdim



Ayşegül Parlak yeni bir sosyal çevre edindiğini belirterek, "Ayşegül'ün gülleri ismini verdiğim yastıklarımı tasarlayıp burada satarak aile ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda ürünlerimi geniş kitlelere tanıtma imkanım oldu, kendime olan öz güvenimi geri kazandım. 14 yılık çalışma hayatından sonra yeniden iş hayatına dönmek, çalışmak, üretmek beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL