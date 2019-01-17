Son Dakika Haberleri: Kadınlar El İşi Ürünlerinden Gelir Elde Ediyor

Kadınlar El İşi Ürünlerinden Gelir Elde Ediyor

57 dakika önce

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezine bağlı el işi kursuna katılan kadınlar ürettikleri ürünlerinin satışından gelir elde ediyor.

Kadınlar El İşi Ürünlerinden Gelir Elde Ediyor, System.String[]
Elazığ'da Halk Eğitim Merkezine bağlı el işi kursuna katılan kadınlar ürettikleri ürünlerinin satışından gelir elde ediyor.

Usta öğreticisi Bilengül Varol, kursiyerlerin üretimini yaptığı çanta ve kolye ile diğer süs eşyalarını sosyal medya üzerinden yurt dışına sattığını söyledi.

Aralarında Almanya, Avustralya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'nın bulunduğu çeşitli ülkelerde yaşayanlardan sipariş aldıklarını dile getiren Varol, "En azından çocuklarımızın okul masrafını karşılamış oluyoruz. " dedi.

Kursiyerlerden Nilgün Gülhan da komşularının önerisi üzerine kursa katıldığını işaret ederek, "Yaptığım ürünleri yurt dışına göndererek aile bütçesine katkım oldu. Ürünleri yaparken de çok mutlu oluyorum. Yaşın bir önemi yok. Burada aile ortamında kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Elazığ, Kültür Sanat
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