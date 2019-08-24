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Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandılar

1 saat önce

- Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandılarZONGULDAK - Zonguldak'ta kadın platformu üyeleri Kırıkkale'de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplanarak; kadına yönelik cinayetlerin son bulmasını istediler.

- Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kadın platformu üyeleri Kırıkkale'de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplanarak; kadına yönelik cinayetlerin son bulmasını istediler.

Madenci Anıtı önünde toplanan Kadın Platformu üyeleri Emine Bulut cinayetine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Kadın platformu üyeleri adına basın açıklaması yapan Zuhal Özçep, "Defalarca bıçaklanarak 10 yaşının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'un son sözleri 'ölmek istemiyorum' oldu. Emine Bulut'un haykırışı hepimizin haykırışıdır. Ölmek istemiyoruz. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Emine Bulut'un görüntüleri, 'ölmek istemiyorum' çığlıkları dolaşıyor her yerde. Artık sadece ölüm haberleri değil nasıl öldüğüne de tanıklık ettiğimiz günler yaşıyoruz. Vahşice işlenmiş bu cinayeti Zonguldak Kadın Platformu olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerini protesto etti.

Emine Bulut, Zonguldak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:53 Kaynak: İHA
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