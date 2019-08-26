Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Emine Bulut'un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı
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Kadınlar, Emine Bulut'un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

50 dakika önce

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen için toplanan kadınlar, cinayetin işlendiği yere karanfil bırakarak, olayı protesto etti.

Kadınlar, Emine Bulut'un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı, System.String[]

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen için toplanan kadınlar, cinayetin işlendiği yere karanfil bırakarak, olayı protesto etti.


Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Ankara'dan gelen bir grup kadın, Menderes Caddesi üzerindeki cinayetin işlendiği restoranın önünde "Ölmek istemiyoruz" sloganıyla "Kadın cinayetlerini durduracağız" diyerek protesto etti. Ellerinde pankartlarla protesto eden kadınlar, restoranın önüne Emine Bulut ve kızının olduğu fotoğraflar ile karanfil bıraktı.


Burada kadınlar adına konuşma yapan Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, "Biz bugün burada Emine Bulut'un ailesi ile dayanışmak için Kırıkkale'deyiz. Sesimizi yükseltiyoruz, haykırıyoruz. Şunu söylüyoruz; devlet görevlileri ve ilgili kurumlar şiddeti önleyici çalışmalar yapsınlar. Kadınlar öldürülmesin, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınlarda kesinlikle unutulmasın. Diyoruz ki; kadın cinayetleri olmasın, kadınlar öldürülmesin, sakat kalmasın, kadınlar onurlu bir biçimde hak ettikleri yaşamda hayatlarına devam etsinler" dedi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:39 Kaynak: İHA
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