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Kadınlar en güzel melengücceği tatlısı için yarıştı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakaoca ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali kapsamında melengücceği tatlısı yarışması düzenlendi.

Kadınlar en güzel melengücceği tatlısı için yarıştı, System.String[]
Düzce'nin Akçakaoca ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali kapsamında melengücceği tatlısı yarışması düzenlendi.
Akçakoca Tarihi Yukarı Mahalle Pazarı'nda düzenlenen yarışmada kadınlar, Orta Asya'dan göç ederek ilçeye yerleşen ve "Manav" olarak adlandırılan Türklerin manda sütü kaymağıyla hazırladığı melengücceği tatlısı yarışmasında ter döktü.
Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, kadınlar en güzel tatlıyı pişirmek için hünerlerini sergiledi.
Jüri üyeleri, Mihriye Tuncay'ın yaptığı tatlıyı birinciliğe layık gördü.
Yarışmada ayrıca Laz böreği yapımında Hanife Karabıyık, baklavada Fatma Demirci birinci seçildi.
Kazananlara hediyeleri takdim edildi.
Bu arada melengücceği tatlısını Akçakoca'ya tanıtan merhum Perihan Gülez'in anısına oğlu Cemil Gülez'e Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından plaket verildi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel
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