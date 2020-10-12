Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi

12.10.2020 09:51
Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi, System.String[]

Adana polisi, sokak sokak gezerek kadınları erkek şiddetine maruz kalmamaları konusunda bilgilendirdi.

Adana polisi, sokak sokak gezerek kadınları erkek şiddetine maruz kalmamaları konusunda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde Türkiye genelinde kadına karşı şiddetin artması ve Adana'da 3, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da da geçen günlerde birer kadının sevgilileri ya da eşleri tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçti.

Polis sokak sokak gezerek gördüğü her kadını erkek şiddetine karşı uyarıp onlara yasal haklarını hatırlatıp ne yapmaları gerektiğini aktardı. Polis ayrıca kadının erkek şiddetine maruz kaldığında ya da böyle bir tehlike olduğunda polisin anında gelebilmesi için KADES programını cep telefonuna indirmelerini istedi. Polis ayrıca programın nasıl çalıştığını da gösterdi. - ADANA

Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi
Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi
Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi
Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi

Hatay, Polis, Adana, Erkek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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