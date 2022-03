Kadınlar, erkeklere kıyasla tahmin edilmesi daha zor şifreler kullanıyor - Son Dakika

Global siber güvenlik şirketi Bitdefender Antivirüs'ün hazırladığı Siber Güvenlik ve Çevrimiçi Davranışlar raporuna göre, basit ve tahmin edilmesi kolay şifre kullanımı erkeklerde yüzde 31 iken bu oran kadınlarda yüzde 23. Rapora göre, 54 ve daha büyük yaştaki kullanıcılar, 18-44 yaş aralığındaki kullanıcılara göre daha güçlü şifreler kullanıyor.

Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, şifrelerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için 4 önemli öneride bulundu.

Siber Güvenlik ve Çevrimiçi Davranışlar raporuna göre, ankete katılanların yarısından fazlası tüm çevrimiçi hesaplarında aynı şifreyi kullanıyor ve tek bir hesap bile bir veri sızıntısına uğradığında aynı anda birden fazla hesabın güvenliği ihlal ediliyor. Rapora göre, her 10 internet kullanıcısından 6'sının, geçtiğimiz yıl zayıf şifre kullanımından kaynaklanan en az bir siber tehditle karşı karşıya kaldığı açıklandı.

KADINLAR ERKEKLERE KIYASLA DAHA GÜÇLÜ ŞİFRELER KULLANIYOR

Tüketicilerin yaklaşık dörtte biri, tahmin edilmesi son derece kolay şifreler kullanıyor. Erkeklerin basit bir şifre kullanma olasılığı yüzde 31 iken bu oran kadınlarda yüzde 23. 54 ve daha büyük yaştaki kullanıcılar 18-44 yaş aralığındaki kullanıcılara göre daha güçlü şifreler kullanıyor. Ankete katılanların yüzde 28 kadarı, unutma korkusuyla şifrelerini bir yere açık bir şekilde yazdıklarını söylüyor.

Kullanıcıların neredeyse üçte biri cep telefonlarında 0000, 1111 ve 3333 gibi tahmin edilmesi kolay şifreleri tercih ediyor ve kullanıcıların yüzde 11'i telefon kilitlemeyi bile etkinleştirmiyor. Akkoyunlu konuya ilişkin açıklamasında, "Kötü şifreler, hesap ele geçirmenin önde gelen nedenidir. Siber suçlular, zayıf şifreleri tahmin etmek ve hesapları çalmak için sözlük saldırıları kullanır ve bu da kurban için dolandırıcılık da dahil olmak üzere her türlü soruna yol açar" dedi.

ŞİFRELER KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERDEN NASIL KORUNUR?

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, şifre güvenliği için 4 önemli öneride bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Her hesap için farklı şifreler belirleyin. İnternet kullanıcılarının yarısı ya tüm hesaplarında birkaç parola kullanıyor ya da her çevrimiçi hesap için tek bir parola kullanıyor. Bu, tek bir şifrenin ele geçirilmesiyle birçok önemli hesabın ele geçirilebileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar her hesap için farklı şifreler kullanmalı.

"Güçlü şifreler oluşturun. Her zaman tahmin edilmesi zor şifreler belirleyin. Bu, en az sekiz karakter uzunluğunda hem büyük hem de küçük harfler, sayılar ve "#%$" gibi özel karakterler kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

"Şifre yöneticisi kullanın. Herkes, her hesap için farklı ve güçlü bir şifreyi akılda tutmanın oldukça zor olduğunu kabul eder ancak, öngörülemeyen bir veri ihlalinden kaynaklanan hasarı sınırlamak istiyorsak yapılması gereken budur. Sosyal medyada, e-ticaret sitelerinde ve online bankacılık uygulamalarında aynı parolayı kullanırsanız, bu hizmetlerden birinin ihlale uğraması yeterlidir ve tüm hesaplarınızın parolası karanlık ağda siber suçlulara satılır. Güçlü şifreler oluşturmakta ve akılda tutmakta zorlanıyorsanız Bitdefender Şifre Yöneticisi gibi bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar sizin için güçlü parolalar oluşturur ve bunları, ihtiyaç duyduğunuzda kolay otomatik doldurma için en güçlü veri güvenliği protokollerinin arkasında güvenle saklar.

"Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Bugünlerde hemen hemen her çevrimiçi hizmet, basit parola ile oturum açmanın ötesine geçen ikincil bir kimlik doğrulama biçimini etkinleştirme seçeneği sunuyor. İster SMS yoluyla gönderilen bir dizi numara ister gelen kutunuza düşen dört harfli bir kod olsun, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), oturum açanın parolanızı çalan biri değil, siz olduğunuzu gösterir. Bunu sunan sosyal medya ve bankacılık hizmetleri başta olmak üzere her hizmet için mutlaka özelliği etkinleştirin."