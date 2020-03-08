Kadınlar erkekleri mitingden kovdu - Son Dakika
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Kadınlar erkekleri mitingden kovdu

6 saat önce

Kadınlar erkekleri mitingden kovdu Adana'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu Erkeklerin eşleri de bu duruma tepki göstererek kocalarıyla birlikte alanı terk etti Adana'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan...

Kadınlar erkekleri mitingden kovdu

Adana'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu

Erkeklerin eşleri de bu duruma tepki göstererek kocalarıyla birlikte alanı terk etti

ADANA - Adana'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu.

Adana Kadın Platformu, "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'nda bir miting düzenledi. Mitinge bazı kadınlar kocalarıyla birlikte geldi. Buna tepki gösteren kadın görevli, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu nedenle alanda bulunan erkekler mitingi terk etsin" diye anons etti. Ancak erkekler alanı terk etmeyince bu anons üç kez tekrarlandı. Buna rağmen erkekler alanda oturmaya devam edince bu kez de Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen erkeklerin yanına gelerek, "Lütfen bugün kadınlar günü siz bize destek veriyorsunuz ama sizi alanın dışına alalım" dedi. Bu duruma tepki gösteren erkekler, "Biz size destek vermeye geldik. Bu ne demek burada siz ayrım yapıyorsunuz" diye tepki verip alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine erkeklerin eşleri de kadınlar gününü kutlamayıp alanı kocalarıyla birlikte terk etti.

Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen, "Bugün kadınların günü erkekleri istemiyoruz, erkekleri evde istiyoruz. Evde ev işlerini yapsınlar eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü yani bizim günümüz" dedi.

Daha sonra alana yüzlerce kadın gelerek kutlamaya katıldı. Kadınlar halay çekip ellerindeki dövizlerle kadına şiddete tepki gösterdi.

Kadınlar erkekleri mitingden kovdu

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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