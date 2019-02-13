Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 - Blma: 64
1 saat önce
Galatasaray, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa ekibi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu.
Galatasaray
, Kadınlar Eurocup Son 8 Turu ilk maçında Fransa
ekibi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu.
Galatasaray, Kadınlar EuroCup Son 8 Turu ilk maçında Ahmet Cömert Salonu'nda Fransa ekibi BLMA'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Işıl Alben
, Moriah Jefferson
, Monika Grigalauskyte, Farhiya Abdi, Victoria Macaulay beşiyle başladı. Konuk takım maça hızlı başladı ve ilk periyodu 19-7 üstün tamamladı. İkinci periyotta da Galatasaray rakibi karşısında etkili olamayınca soyunma odasına konuk takım 35-16 önde girdi. Üçüncü periyot da 49-39 üstünlükle tamamlayan Fransız ekibi, salondan da 64-50 galip ayrılmasını bildi.
Galatasaray'ın BLMA'yı geçerek çeyrek finale kalabilmesi için rövanş maçında en az 15 sayılık bir fark yakalaması gerekiyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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