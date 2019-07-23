Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi
1 saat önce
Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş
, Galatasaray
, Hatay
BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş önümüzdeki yıl Eurocup B Grubu'nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova
ve BC Prishtina ile mücadele edecek. Orman Gençlik ise çekilen kura sonucunda C grubunda Basket Umea, Polkowice ve Kayseri-Noginsk maçının galibiyle eşleşti. C grubundaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB de Enisey, Tsmoki Minsk ve Ruzomberok ile bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakipleri ise E grubunda Artego Bydgoszcz, Lulea Basket ve ACS Sepsi oldu.
Galatasaray'da Mitroglou şoku: İstediğiniz takıma gönderin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı