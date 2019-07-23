Son Dakika Haberleri: Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi

1 saat önce

Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu.

Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi, System.String[]
Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş önümüzdeki yıl Eurocup B Grubu'nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova ve BC Prishtina ile mücadele edecek. Orman Gençlik ise çekilen kura sonucunda C grubunda Basket Umea, Polkowice ve Kayseri-Noginsk maçının galibiyle eşleşti. C grubundaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB de Enisey, Tsmoki Minsk ve Ruzomberok ile bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakipleri ise E grubunda Artego Bydgoszcz, Lulea Basket ve ACS Sepsi oldu.


Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Mitroglou şoku: İstediğiniz takıma gönderin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:50:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]