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Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı
6 saat önce
Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.
Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.
Reyer Venezia - TTT Riga maçı yerel saatle 17: 30'da, Famila Schio - Sporon Basket maçı ise 20: 00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:41
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