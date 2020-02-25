Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı - Son Dakika Spor

Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı

6 saat önce

Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.

Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı, System.String[]

Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.


Reyer Venezia - TTT Riga maçı yerel saatle 17: 30'da, Famila Schio - Sporon Basket maçı ise 20: 00'da başlayacak.

Slovenya, Riga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:41 
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