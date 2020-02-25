Kadınlar Euroleague'de iki maç İtalya'dan Slovenya'ya alındı

Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda Reyer Venezia-TTT Riga ve B Grubu'nda Famila Schio-Sporon Basket maçları, 27 Şubat günü Slovenya 'nın Ljubljana kentinde bulunan Stozive Arena'da art arda oynanacak.

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