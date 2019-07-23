Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu

Kadınlar Euroleague'de mücadele edecek Çukurova
Basketbol ve Fenerbahçe
'nin rakipleri, çekilen kuralar sonucunda belli oldu.
Kura çekimine 2'nci torbadan giren Fenerbahçe, B grubunda Lyon
Asvel, Sopron Basket, Dynamo Kursk, Familia Basket Schio, Spar Citylify Girona ve elemelerden gelecek iki takımla eşleşecek. Bu iki takımdan birisi, Polonya
temsilcisi Arka Gdynia'yı elemesi durumunda Botaş SK olacak.
Çukurova Basketbol ise 7'nci torbadan girdiği kura sonucunda A grubunda Ekaterinburg, USK Prag, Bourges Basket, Nadezhda Orenburg, TTT Riga
, Castors Braine
ve Reyer Venezia-Aluinvent galibiyle eşleşti.