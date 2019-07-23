Son Dakika Haberleri: Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu
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Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu

1 saat önce

Kadınlar Euroleague'de mücadele edecek Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe'nin rakipleri, çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

Kadınlar Euroleague'de rakipler belli oldu, System.String[]
Kadınlar Euroleague'de mücadele edecek Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe'nin rakipleri, çekilen kuralar sonucunda belli oldu.
Kura çekimine 2'nci torbadan giren Fenerbahçe, B grubunda Lyon Asvel, Sopron Basket, Dynamo Kursk, Familia Basket Schio, Spar Citylify Girona ve elemelerden gelecek iki takımla eşleşecek. Bu iki takımdan birisi, Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı elemesi durumunda Botaş SK olacak.
Çukurova Basketbol ise 7'nci torbadan girdiği kura sonucunda A grubunda Ekaterinburg, USK Prag, Bourges Basket, Nadezhda Orenburg, TTT Riga, Castors Braine ve Reyer Venezia-Aluinvent galibiyle eşleşti.


Fenerbahçe, basketbol, Çukurova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:34 Kaynak: DHA
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