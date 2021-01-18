Kadınlar Euroleague: Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63 - Son Dakika

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu'ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

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