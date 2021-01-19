Kadınlar Euroleague: ZVVZ USK Prag: 70 - Fenerbahçe: 99 - Son Dakika

Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Kralovka Arena'da karşılaştığı Çek ekibi ZVVZ USK Prag'ı 99-70'lik skorla mağlup etti.

Korona virüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ilk etabı Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu'nda ikinci etap maçları Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ev sahipliğinde başladı. Sarı-lacivertliler ilk etap maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Fenerbahçe, B Grubu dördüncü maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaştı. İlk yarısını 32 sayı farkla 59-27 önde tamamladığı karşılaşmayı 99-70 kazanan sarı-lacivertliler, grubundaki üçüncü galibiyetine imza attı. Takımda süre alan tüm oyuncular skor katkısı sağladı. Kayla McBride kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri olurken, Alina Iagupova 23, Cecilia Zandalasini de 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe, B Grubu beşinci maçında 21 Ocak Perşembe günü oynanacak TSİ 18.00'de VBW Arka Gdynia ile karşılaşacak.

(İHA)