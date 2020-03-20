Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor - Son Dakika

Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor

6 saat önce

Korona virüs önlemleri kapsamında zamanlarını evde geçiren kadınlar, özellikle kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan portakal kabuklarını aile ekonomilerine kazandırıyor.

Kadınlar evde portakal soyarak aile bütçesine katkıda bulunuyor, System.String[]

Korona virüs önlemleri kapsamında zamanlarını evde geçiren kadınlar, özellikle kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan portakal kabuklarını aile ekonomilerine kazandırıyor.


Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın "Evde kal" uyarılarını dikkate alan kadınlar, zamanlarını portakal soyarak geçiriyor. Kadınlar kilosu 9 liraya kadar alıcı bulan kabuklarla aile ekonomilerine destek oluyor.


İlçeye bağlı Saimbeyli Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Sevda Ersin, "Evde zaman geçirmek sıkıcı. Okullar tatil olunca çocuklarda evde. Bu zamanımızı portakal kabuğu üreterek değerlendiriyoruz. Kabuğunu kurutmak için kullandığımız portakallardan geri kalanını ise çocuklarımız tüketiyor. Ben yaklaşık 30 kilogram kadar biriktirmeyi hedefliyorum. Bu şekilde aileme ekonomik bir katkı sağlamayı düşünüyorum" dedi.


Zorunlu haller dışında evden çıkmadığını anlatan ev hanımı Kardelen Kula da, "Evde portakal kabuğu soyarak vakit geçiriyoruz. Portakal kabuğu ilaç, parfüm sanayisinde kullanıldığı için çok talep ediliyor. En son kilosu 7 TL'den alıcı buluyordu. Hem suyunu sıkıp çocuklara içiriyorum, hem de evime ek gelir sağlıyorum" diye konuştu.


Kabukları alınan portakalları ise çocuklar tüketiyor. - ADANA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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