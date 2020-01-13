Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek olmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek olmak istiyor - Son Dakika

Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek olmak istiyor

29 dakika önce

Fethiye Kadınlar Dayanışma ve Kültür Derneği, dışarıda çalışma fırsatı bulamayan ev kadınlarına kucak açtı.

Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek olmak istiyor, System.String[]

Fethiye Kadınlar Dayanışma ve Kültür Derneği, dışarıda çalışma fırsatı bulamayan ev kadınlarına kucak açtı. Kadınlar evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine destek oluyor.


Bursa'daki 35 yaş ve üzeri kadınların evlerinde ürettikleri el emeklerini ev ekonomilerine kazandırma projesi, 2 gün süren bir etkinlikte Bursa Endülüs Park AVM'de gerçekleşti. Evlerde üretilen hırkadan bereye, oyuncaktan yemeniye kadar bir çok ürünü sergileme fırsatı bulan ev hanımları, kazandıklarıyla aile bütçelerine de destek oldu. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Fethiye Kadınlar Dayanışma ve Kültür Dernek Başkanı Hamiyet Emirağaoğlu, "Birçok kadın, dışarıda çalışma fırsatı bulamıyor. Evde el işleri yapıyor. Bu sefer de bunları satma pazarlama alanı bulamıyor. Bizde ev hanımlarımıza destek olmak amacıyla Bursa'nın AVM'lerinde satılması düşüncesini ortaya çıkardık. Ancak bu projeler, belediyeler tarafından da desteklenirse daha etkili olabilir. Bursa kadınları bu şekilde ülke ekonomisinde de yer alabilir. Bu projeler süreklilik arz ettiği zaman daha mutlu aile ortamı oluşabilir" dedi.


Emirağaoğlu, kapılarını kendilerine açan Endülüs Park AVM yöneticileri ile destek veren Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

Fethiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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