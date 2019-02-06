Kadınlar Fıba Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi
34 dakika önce
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa
Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor
ile Fenerbahçe
karşı karşıya gelecek. Antakya
Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.
Grupta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 5'ini kazanan, 6'sını da kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 5. sırada bulunuyor.
İki takım arasında grupta yapılan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 87-74 kazanmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:55 Kaynak: AA
Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor
Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu
Yassine Benzia'nın Menajeri Djibril Niang: Benzia Sezon Bitince Lille'e Dönecek
Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor