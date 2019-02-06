Son Dakika Haberleri: Kadınlar Fıba Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi

Kadınlar Fıba Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi

34 dakika önce

Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Fıba Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi, System.String[]
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Antakya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Grupta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 5'ini kazanan, 6'sını da kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında grupta yapılan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 87-74 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Hatay, Avrupa, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu

Yassine Benzia'nın Menajeri Djibril Niang: Benzia Sezon Bitince Lille'e Dönecek Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:29:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Fıba Avrupa Ligi'nde Türk Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]