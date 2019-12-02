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Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru

6 saat önce

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shaoxing şehrinde yarın oynananacak Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA maçı öncesi FIVB tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Motta, gelmiş geçmiş en zor Dünya Kulüpler Şampiyonası olacağını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:...

Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shaoxing şehrinde yarın oynananacak Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA maçı öncesi FIVB tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Motta, gelmiş geçmiş en zor Dünya Kulüpler Şampiyonası olacağını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:


"Böyle bir turnuvada, Türkiye ve Eczacıbaşı VitrA'yı temsil etmekten gurur duyuyoruz. VakıfBank'ın yanı sıra, Çin, Brezilya ve İtalya'dan güçlü takımlar katılacak. Takım olarak motive olduğumuzu ve günden güne gelişme kaydettiğimizi görmek, hepimizde turnuvayla ilgili olumlu hisler oluşturuyor. Imoco Volley birbirine alışık oyunculardan oluşan, güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz ve turnuvaya bu maçla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."


Turuncu-beyazlıların Güney Koreli yıldızı Yeon Koung Kim ise takımda çok iyi bir hava olduğuna değinerek, "Hedefimiz, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, bu güzel takım ruhunu sayı sayı, maç maç sahaya yansıtabilmek olacak." değerlendirmesini yaptı.


Eczacıbaşı VitrA'nın Türk oyuncuları Simge Şebnem Aköz ile Hande Baladın da turnuvaya yarın iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.


Turuncu-beyazlıların Sırp voleybolcusu Tijana Boskovic ise aylardır yoğun çalıştıklarını belirterek, turnuvada takım ruhunu sahaya yansıtacaklarını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:45 
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