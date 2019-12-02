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Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak

7 saat önce

Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.

Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak, System.String[]

Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.

Son 4 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 13'üncüsü, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.

2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Çin'den Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Itambe Minas ile karşılaşacak.

Turnuvanın 2013, 2017 ve 2018'deki galibi VakıfBank ise B Grubu'nda İtalya'nın Igor Gorgonzola, Brezilya'nın Dentil Praia ve Çin'in Tianjin Bohai Bank kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2019 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

05.00 Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA

09.00 VakıfBank-Dentil Praia

4 Aralık Çarşamba:

12.00 Eczacıbaşı VitrA-Itambe Minas

5 Aralık Perşembe:

12.00 Igor Gorgonzola-VakıfBank

6 Aralık Cuma:

12.00 Eczacıbaşı VitrA-Guangdong Evergrande

15.00 Tianjin Bohai Bank-VakıfBank

Çin Halk Cumhuriyeti, Eczacıbaşı Topluluğu, Brezilya, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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