Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak

Son 4 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 13'üncüsü, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.



2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Çin'den Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Itambe Minas ile karşılaşacak.



Turnuvanın 2013, 2017 ve 2018'deki galibi VakıfBank ise B Grubu'nda İtalya'nın Igor Gorgonzola, Brezilya'nın Dentil Praia ve Çin'in Tianjin Bohai Bank kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.



Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.



Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2019 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki maç programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



05.00 Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA



09.00 VakıfBank-Dentil Praia



4 Aralık Çarşamba:



12.00 Eczacıbaşı VitrA-Itambe Minas



5 Aralık Perşembe:



12.00 Igor Gorgonzola-VakıfBank



6 Aralık Cuma:



12.00 Eczacıbaşı VitrA-Guangdong Evergrande



15.00 Tianjin Bohai Bank-VakıfBank



