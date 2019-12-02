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Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak

6 saat önce

Son 4 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 13'üncüsü, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.

Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak, System.String[]

Son 4 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 13'üncüsü, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.


2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Çin'den Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Itambe Minas ile karşılaşacak.


Turnuvanın 2013, 2017 ve 2018'deki galibi VakıfBank ise B Grubu'nda İtalya'nın Igor Gorgonzola, Brezilya'nın Dentil Praia ve Çin'in Tianjin Bohai Bank kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.


Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.


Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2019 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki maç programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


05.00 Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA


09.00 VakıfBank-Dentil Praia


4 Aralık Çarşamba:


12.00 Eczacıbaşı VitrA-Itambe Minas


5 Aralık Perşembe:


12.00 Igor Gorgonzola-VakıfBank


6 Aralık Cuma:


12.00 Eczacıbaşı VitrA-Guangdong Evergrande


15.00 Tianjin Bohai Bank-VakıfBank


Çin Halk Cumhuriyeti, Eczacıbaşı Topluluğu, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:45 
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