Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1 - Son Dakika Spor

Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1

7 saat önce

Türkiye Kadınlar 3.Lig 8.Grup maçında Anadolu Yıldızları, sahasında Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1, System.String[]

Türkiye Kadınlar 3.Lig 8.Grup maçında Anadolu Yıldızları, sahasında Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren xx, Yunus Emre Gerez xx, Fatihan Ayar xx


Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Fatma Güler xxx, Ceyda Doğan xxx, Büşra Tekik xxx, İrem Nur Karakoç xxx, Edanur İlbeyli xxx, Esra Nur Kılıçkaya xxx, Gizem Çetinkaya xxx, Edanur Barış xxx (Aleyna Andırma dk.85 x)


Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün x (Tuğba Sevim dk.46 x), Güldane Aydoğan x, Melisa Erol x, Kadriye Örel x, Derya Serin x, Seher Çobanoğlu x, Ayşegül Mercan x, İlayda Elbasan x (Fadime Özçelik dk.46 x), Zeliha Giden x, Gamze Atamer x, Melike Aydemir x (Nisa Kerkez dk.52 x)


Goller: Gizem Çetinkaya (dk.5 ve 55), Esra Nur Kılıçkaya (dk.36), İrem Nur Karakoç (dk.57) (Anadolu Yıldızları) Derya Serin (dk.37 pen),(Mezitli Mercanlarspor)


Kırmızı Kart: Gizem Çetinkaya (dk.70) (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

Çetinkaya, Türkiye, Mezitli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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