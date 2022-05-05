Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 - Son Dakika
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Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

05.05.2022 18:14
Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

Kayseri Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubu maçında sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubu maçında sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Turan Çelik xx, Erkan Kırçıl xx

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet xx, Sona Rahimova xx, Aybüke Aykul xx, Saniye Aslano xx (Dk.90+3 Elif Hemit x), Alina Nahmadova xx, Adebesi Dosumu xx, Aysun Muradova xx, Christine Nafula xx (Dk.90+3 Rabia Behlül Koç x), Şeyma Yücel xx (Dk.65 Şeyma Gençay x), Birsen Bozbal xx (Dk.88 Canset x), Opa Clement xx (Dk.90 Gülşen Urgun x)

Galatasaray Kadın FK: Büşra Kenet xx, Zehra Yılmaz xx, Queenth Daniels xx, Yaren Çetin xx, Didem Dülber xx, Milica Denda xx, İsmigül Yalçıner xx, Zeynep Ece xx Dajana Spasojevic xx (Dk.75 Cemre Kara x), Samia Adam x, Elena Santos xx (Dk.46 Erva Karaovalı x)

Gol: Yok

Sarı Kartlar: Saniye Aslano (Kayseri Kadın Futbol), Yaren Çetin (Galatasaray)

Kırmızı Kart Dk.78 Samia Adam (Galatasaray)

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0
Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0
Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Galatasaray, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 - Son Dakika
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