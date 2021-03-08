"Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen sanat terapi atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. 'Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor' diyen Başkan Kartoğlu, yakında Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) Koordinatörü Canan Özbek ve Başakşehirli kadınlar katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN İLK VE EBEDİ ÖĞRETMENLERİ"

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kadın, ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifi. Kadınların sevgileri karşılıksız. Çocuklarımız için ilk ve ebedi öğretmenlerdir. Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

'İnanç ve kültürümüzde kadınların önemli bir yeri var' diyen Başkan Kartoğlu, "Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına 'sultan' benzetmesi yapan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ülkemizin vefakar kadınları başarıları, değerleri ve katkılarıyla geleceğe daha umutlu, daha mutlu bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Başkan Kartoğlu, sertifika heyecanı yaşayan Başakşehirli kadınlara müjdeli bir haber de verdi. Kartoğlu, "Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin Şehit Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde çok yakında faaliyete geçeceğiz. Başakşehirli annelerimiz ve çocuklarımız için, birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan hazırladık. Merkezin içerisindeki imalatlar bitti. Yakın zamanda açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SANAT TERAPİSİ TEKNİĞİNİ KULLANARAK 8 HAFTALIK BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK"

Sanat Terapi Atölyesi'nin tanıtım videosunun ardından konuşan Psikolog Merve Akbaş, "Çocukluğumuz bizim anavatanımızdır. Travmalarımız atalarımızdan kök ailemize, kök ailemizden de bize aktarılan mirastır. Ruhumuzun ve bedenimizin şifa bulması da terapi yoluyla gerçekleşir. Bizler de BAKMER çatısı altında 100 kadın danışanımızla, geçmiş yaşam travmalarını aza indirebilmek için, sanat terapisi tekniğini kullanarak 8 haftalık bir yolculuğa çıktık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen kadınlara, sertifikalarını Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Psikolog Merve Akbaş verdi. Sertifikalarını alan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi.