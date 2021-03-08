"Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" - Son Dakika

"Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor"

08.03.2021 16:39

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen sanat terapi atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen sanat terapi atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. 'Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor' diyen Başkan Kartoğlu, yakında Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) Koordinatörü Canan Özbek ve Başakşehirli kadınlar katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN İLK VE EBEDİ ÖĞRETMENLERİ"

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kadın, ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifi. Kadınların sevgileri karşılıksız. Çocuklarımız için ilk ve ebedi öğretmenlerdir. Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

'İnanç ve kültürümüzde kadınların önemli bir yeri var' diyen Başkan Kartoğlu, "Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına 'sultan' benzetmesi yapan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ülkemizin vefakar kadınları başarıları, değerleri ve katkılarıyla geleceğe daha umutlu, daha mutlu bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Başkan Kartoğlu, sertifika heyecanı yaşayan Başakşehirli kadınlara müjdeli bir haber de verdi. Kartoğlu, "Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nin Şehit Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde çok yakında faaliyete geçeceğiz. Başakşehirli annelerimiz ve çocuklarımız için, birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan hazırladık. Merkezin içerisindeki imalatlar bitti. Yakın zamanda açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SANAT TERAPİSİ TEKNİĞİNİ KULLANARAK 8 HAFTALIK BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK"

Sanat Terapi Atölyesi'nin tanıtım videosunun ardından konuşan Psikolog Merve Akbaş, "Çocukluğumuz bizim anavatanımızdır. Travmalarımız atalarımızdan kök ailemize, kök ailemizden de bize aktarılan mirastır. Ruhumuzun ve bedenimizin şifa bulması da terapi yoluyla gerçekleşir. Bizler de BAKMER çatısı altında 100 kadın danışanımızla, geçmiş yaşam travmalarını aza indirebilmek için, sanat terapisi tekniğini kullanarak 8 haftalık bir yolculuğa çıktık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen kadınlara, sertifikalarını Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Psikolog Merve Akbaş verdi. Sertifikalarını alan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi.


Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor
Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor
Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor
Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor

Yasin Kartoğlu, Kadınlar Günü, Başakşehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kadınlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei