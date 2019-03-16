Kadınlar Geleceği Yazacak

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell operatörü iş birliği ile Türkiye genelinde 24 ilde düzenlenen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun organizasyonuyla Samsun'da başladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell operatörü iş birliği ile Türkiye genelinde 24 ilde düzenlenen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun organizasyonuyla Samsun'da başladı.



TOBB ve bir GSM operatörü tarafından, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilen, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi ikinci kez Samsun'da da uygulanmaya başladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında hayata geçirilen projenin açılışına TOBB Samsun KGK Başkanı Mihriban Akyüz, Başkan Yardımcısı Nilgün Sarı, Yönetin Kurulu Üyesi Zehra Sırımsı, TOBB Samsun KGK Koordinatörü Yasemin Birsen, Bilgi İşlem Müdürü Burak Şekercioğlu katıldı.



Eğitimin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, dijital dönüşümün hızla gerçekleştiği dünyada oldukça anlamlı bir projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Akyüz: "Hayalinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz"



Projenin açılış konuşmasını yapan Mihriban Akyüz, "TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak hedefimiz, kadınlara girişimci olma motivasyonu vererek ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, farkındalık ve konuda bilinç oluşturmak. Bu bağlamda kurulduğumuz günden bugüne geçen on yıllık zaman zarfında başarılı kadın girişimcilerimize de, ekonomik hayata katılım aşamasında olan üniversite öğrencilerimize de ve hatta ilkokul döneminde olan çocuklarımıza da ulaşarak pek çok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bugün ise TOBB KGK ve Turkcell iş birliğiyle dijital çağa yaraşır, çok farklı bir projeye başlıyoruz. Dijital dönüşümün hızla gerçekleştiği günümüzde oldukça anlamlı bir projenin ikinci kez paydaşı olmaktan mutluyuz. Beş hafta sürecek program boyunca yazılım konusunda çok önemli bir eğitim alacak ve bu eğitimle hayalinizi projeye, projenizi girişimciliğe çevirebileceksiniz. Fikirlerinizin ticarileşme imkanına sahip olduğu bu proje vesilesiyle şehrimizi İstanbul'daki finalde temsil edeceksiniz. Güzel sonuçlar elde etmek ve bu gururu beraber yaşamak temennisiyle, hepinize başarılar diliyorum" dedi.



İstihdam kapasitesi artacak



Mentör İş Geliştirme Uzmanı Bülent Karayücel ve Turkcell Mobil Yazılım Eğitmenleri Furkan Kayalı ve Ahmet Dursun tarafından verilecek eğitimler, 5 hafta sürecek. Samsun'da 31 kişinin katıldığı projenin amacı, kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak. Projenin hedef grubunda ise lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlar yer alıyor. - SAMSUN

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