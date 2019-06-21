Kadınlar gelir umuduyla odalarını böceklere ayırdı

Kahramanmaraş'ın cevizi ve dokuma el halılarıyla ünlü ilçesi Çağlayancerit'e bağlı İstiklal Mahallesi'nde Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Muhtar Salman Dolgun'un girişimiyle ipek böcekçiliği yapılmaya başlandı.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın cevizi ve dokuma el halılarıyla ünlü ilçesi Çağlayancerit'e bağlı İstiklal Mahallesi'nde Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Muhtar Salman Dolgun'un girişimiyle ipek böcekçiliği yapılmaya başlandı.

Muhtarı Salman Dolgun'un Bursa'daki Kozabirlik yetkilileriyle görüşerek, mahallelerinde ipek böcekçiliği yapmak istediklerini bildirdi. Cevizi ve dokuma el halılarıyla ünlü, büyükbaş hayvancılığın da gelir kapısı olduğu ilçede ilk etapta istekli 15 aileye ipek böcekçiliği eğitimi verildi.

Çoğu kadın olan üreticiler, Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak'ın da desteğiyle hibe edilen böceklerle odalarında ve bodrum katlarında ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

Aldıkları ipek böceklerinin büyüyüp koza örmesine sevinen ve bu yıl yaklaşık 800 kilogram koza elde eden üreticiler, gelecek üretim döneminde ipek böceklerinin yegane besin kaynağı olan dut yaprağı ihtiyacının da giderilmesiyle üretimlerini artırmayı hedefliyor.

"Bu işi profesyonel olarak yapmak istiyoruz"

Kaymakam Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların ilçede farklı iş alanlarına yönelmesi, cevizin yanında alternatif iş alanlarının oluşabilmesi açısından ipek böcekçiliğini önemli bir proje olarak gördüklerini söyledi.

Buradaki amacın ilk başta insanların sosyoekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi olduğunu dile getiren Çakmak, "Bir yerde ekonomik faaliyet olduğu zaman göç de duracaktır." dedi.

Çakmak, kozanın ipek imalat sanayisinin ham maddesi olduğunu ve Türkiye'deki sektörün de ham madde ihtiyacı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alan devletin de teşvik verdiği bir alan. Biz ilk başta bunu denemek adına 15 kişilik bir grupla yola çıktık. Vatandaşlarımız evlerinin müsait yerlerinde bu işi yapıyor. Bu işin yapılacağı yönünde bir kanaat oluşursa yetiştiriciliği profesyonel olarak yapmak istiyoruz. Bu işi ilk yapanlarla kooperatif kurup hazine arazilerinde de dut yetiştiriciliği yapıp yapraklarını hibe edebiliriz. Çünkü yetiştiricinin en çok zorlanacağı alan dut yaprağı. Vatandaşlarımıza tarım ve hayvancılığın yanında alternatif bir iş kolu olarak ipek böceği üreticiliği, gelir getirici bir faaliyet olabilir diye düşünüyorum. Hem de ülke ekonomimize ciddi bir katkı sağlar diye düşünüyorum."

"Artık bir işimiz var"

Evinin odalarında ipek böceği yetiştiren Ayşe Dolgun da muhtarın tavsiyesiyle bu sektöre adım attıklarını söyledi.

Üretime bir odada küçük bir kutuyla başladıklarını, böceklerin çoğalmasıyla diğer odaları da üretime dahil ettiklerini dile getiren Dolgun, "İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İpek böceklerine evimizi feda ettik. Artık bir işimiz var. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için güzel bir şey. İnşallah devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu sektörü umut olarak görüp evinin bodrum katında yetiştiriciliğe başlayan Hatice Çakıl ise eşiyle girdikleri bu işte böceklerin koza haline gelmesine çok sevindiklerini belirtti.

Özellikle de kırsalda zamanı müsait olan kadınların bu işi yapmasını tavsiye eden Çakıl, "Çok işsiz kaldık. Muhtarımız tavsiyede bulundu. Eşime danıştım, yapmaya karar verdik. Çok kolay bir iş. Seneye bir daha yapmak istiyoruz. Özellikle kadınların ilgilenmesini istiyorum. Çok iyi bir gelir kapısı. Çok zorluk çeken kadınlarımız var. İşte fırsat; bir odada yetiştirip para kazanabilirler. İlk kez yaptım, kozasının çıktığını görünce de daha mutlu oldum. Allah pişman etmesin." diye konuştu.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Salman Dolgun da ilçeye bir şeyler kazandırmak ve göçün önüne geçmek için başlattıkları projeye ailelerin destek vermesiyle heyecanlarının arttığını söyledi.

Amatörce başlayıp iyi bir aşamaya geldiklerini belirten Dolgun, şöyle devam etti:

"Üretimde koza seviyesine geldik. Kozaların satış garantisi var. Önümüzdeki yıllarda daha fazla aileye ulaşmak istiyoruz. Ailelerin gelirini artırmak hedefimiz. Bu ilçeden göçü önlemek istiyoruz. Burada aileler umut ve ekmek kapısı oluşturmak istedik. İlçenin gelişmesi ve işsizlik oranını en aza indirmek için bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kırsaldaki insanlara böyle bir proje gerçekleştirdik. Kozabirlik destekledi. İleride daha profesyonel şekilde yapacağız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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