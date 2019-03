Kadınlar Gizli Liderlerdir!

Özellikle de kadın ve erkek beyni karşılaştırıldığında bir kadının isterse dünyayı değiştirebileceği rahatlıkla söylenebilir. Kadınların lider yaradılışlı olduğunun altını çizen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadınlar her iki yarım küreyi daha iyi kullanır

Kadınların işitsel kortekslerinde sinirlerin daha fazla olması, sözel akıcılık yeteneklerinin erkeklerden daha iyi olmasını sağlamaktadır. Kadınlarda her iki beyin yarımküresini birbirine bağlayan korpus kallosum, daha iyi gelişmiştir. Bu nedenle kadınlar her iki beyin yarımkürelerini, ikisini birden daha iyi kullanırlar.

Dolayısıyla kadınlar, her iki beyin yarım küresini iyi kullanırken, erkeklerin sağ ya da sol beyinden birini çok daha iyi kullanabilme özellikleri vardır. Bu özellikleri ile kadınlar tarih boyunca lider vasıfları göstermişlerdir. ''Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır'' deyimi boşuna söylenmemiştir. Kendi ailelerimizde de gördüğümüz üzere; toplumun en küçük birimi olan 'Aile' formatında kadınlar gizli yöneticilerdir. Her ne kadar ailede erkek egemen gibi görünse de aileyi asıl yöneten kadındır.

Erkek beynine göre daha işlevseldir

Kadın beyninin empati karakteri vardır. Bu sayede, kadınlar bir konuya birçok farklı açıdan bakabilirken, erkekler en fazla bir iki yönden konuyu irdeleyebilirler. Erkekler bu durumu çoğu zaman eleştirseler de, kadınların sahip olduğu bu özellik, onlara erkeklerden daha derin bir kişilik katar. Kadınların beyni işlevsel açıdan çok daha iyidir.

Örneğin; sohbet esnasında erkeklerin beynindeki kategori konularından sadece bir tanesi açılır ve saatlerce o konu etrafında konuşurlar, yani elektronikten konuşurken sohbet bir süre sonra başka bir konuya gitmez. Bir konu diğeriyle bağlantılı değildir. Kadınlar ise bir konuda konuşmaya başlayıp olayı her şeyle bağlantılı hale getirebilirler. Tek bir konudan başlayıp sonra konudan konuya geçebilirler. Dolayısıyla daha renkli bir bakış açıları olduğunu söylemek mümkün.

Kadınlar için küçük bir ipucu yeter

Kadınlar çevrelerindeki hemen hemen her şeyin farkındadır. Bunu içgüdüsel olarak hissederler. İçgüdü, kadın beyninin çevresinden beş duyusu ile aldığı verileri işlemesi ile gerçekleşmektedir. Kadınların beyni erkeklere kıyasla özellikle vücut dilini çözme, karşısındaki kişi konuşmasa dahi onu anlama hücreleri ile donatılmıştır. Kadın beyni, en küçük ipuçlarını değerlendirerek başkalarının düşüncelerini, inanç ve eğilimlerini, duygularını keşfetme konusunda erkek beynine göre çok daha ustadır. Bu anlamda kadın beynini adeta yüksek teknoloji ile donatılmış yüksek performanslı bir duygu makinesine benzetebiliriz.

Ayrıntılar önemlidir!

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, kadınlar konuşurken sağ ve sol beyin yarım kürelerinin ikisini birlikte kullandıkları için ayrıntılara önem verir. Örneğin bir işe geç kalan erkek "Yolda kaza vardı. O nedenle geciktim" diyorsa, kadın " Yolda çok kötü bir kaza vardı, sürekli ambulans sirenleri duyuyordum, trafik çok kötüydü. O nedenle geciktim. Çok üzgünüm" şeklinde daha ayrıntılı ifadeler kullanabilir.

Kadınlar genelde bir karar vermeden önce daha fazla bilgi toplamayı tercih ederler. Alışveriş merkezlerinde vitrinleri dolaşanların çoğunun kadın olması dikkat çekicidir. Erkekler ise daha çabuk karar verirler. Dolayısıyla, erkekler kadınlara oranla daha kısa sürede alışveriş yapabilirler. Örneğin; alışverişe çıkan bir erkek genellikle fazla gezmeden gözüne kestirdiği bir mağazadan alışveriş etmeyi tercih ederken, kadın satın almaya karar vermek için önce fiyatı, modeli hakkında bilgi toplama amacıyla daha çok gezer. Sonra nereden alacağına karar verir. Erkekler içinse işlevsel olması yeterlidir.