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Kadınlar golbolda birincilik

53 dakika önce

Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birinci oldu.

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Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birinci oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Golbol Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'te 5-8 Eylül'de düzenlenen uluslararası turnuvada mücadele etti.

Finalde Rusya ile karşılaşan milliler, ilk yarıyı 7-1, mücadelenin bitimine 9 dakika kala ise skoru 13-3'e taşıyarak teknik üstünlükle maçı kazandı.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye'de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kotayı Kadın Golbol Milli Takımı'nın aldığını vurguladı.

Sayyıdan, "Takımımız, 6 ülkenin katıldığı turnuvada son dünya şampiyonu Rusya'yı yenerek birinci oldu. Takımı uluslararası açık turnuvalara göndererek, Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na daha hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. 4-14 Ekim tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da sporcularımızın iyi bir performans sergileyeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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