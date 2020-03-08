Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Günü'nde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

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Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Günü'nde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.


Sivas'ta vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Kadınlara çiçek hediye etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ve telefonlar ile çiçekçilere talep yağdırdı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep çiçekçilerin yüzünü güldürdü. Vatandaşlar gül, buket ve karanfili tercih etti. Çiçekçi Ufuk Bozyiğit, geçen yıllara oranla bu yıl satışların daha iyi olduğunu belirterek, insanların gün geçtikçe özel günlere daha çok önem verdiklerini söyledi.


Çiçekçiler taleplerden memnun


Çiçekçilik yapan Ufuk Bozyiğit, taleplerden memnun olduğunu ifade ederek, "Bu kadar talep olması bizi sevindiriyor. Sektör olarak da sevindiriyor toplumsal olarak da gerçekten sevindiriyor. Kadınlara gereken değerin verilmesi güzel bir şey gerçekten. Konu çiçek olsun olmasın fark etmiyor" diye konuştu.


"Geçmiş yıllara göre bu yıl yoğunluk daha fazla


Bozyiğit, geçen yıla göre işlerin arttığını belirtip, "Aslında şöyle bir durum var geçen yıl yerel seçimlerden dolayı biraz daha iş yoğunluğumuz vardı. Ama bireysel olarak bu sene biraz daha işler arttı. Gün geçtikçe daha da artıyor. Bu tarz özel günlerde daha çok gül ve karanfil ürünlerine talep oluyor. Genelde buket yaptırıyorlar. İş yerleri müşterilerine, çalışanlara, kadınlara vermek için tane gül, tane karanfil hazırlıyoruz. Fiyat olarak ithal güller 10 lira civarında, yerli güller 7.5 lira civarlarında oluyor. Buket fiyatları ise müşterimiz kaç tane gülden veya karanfilden isterse o şekilde hazırlıyoruz ve fiyatlandırıyoruz. Tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Kadınlara gereken değeri vermemiz gerekiyor toplum olarak. Kötü haberler izliyoruz. İsmini bile telaffuz edemeyeceğim oluyor. Olmasın inşallah bundan sonra" şeklinde konuştu. - SİVAS

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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