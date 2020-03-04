Kadınlar Günü Dart Kampanyası - Son Dakika
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Kadınlar Günü Dart Kampanyası

6 saat önce

Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyeceği Dart Kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye hem de eğlenirken sürpriz hediyeler...

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Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyeceği Dart Kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye hem de eğlenirken sürpriz hediyeler kazanmaya davet ediyor.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 6-8 Mart tarihleri arasında tek seferde ya da toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan alanda Dart oyununu oynayacak. Dart kampanyasına katılan ziyaretçiler hem eğlenip hem de bazı mağazalarda onlarca markadan yüzlerce hediyenin sahibi olabiliyor. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 250 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak.


Lucky Card fırsatlar dünyası AVM müşterilerini hem kampanyalardan yararlandırıyor, hem de onlara her alışverişe kazandırdığı puanlarla kiosk cihazlarından seçilebilecek onlarca hediye seçeneği sunuyor. - SAMSUN

Dünya Kadınlar Günü, Yeşilyurt, 8 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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