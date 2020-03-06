Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı - Son Dakika

Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları belli oldu.

Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları belli oldu.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' temasıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının sonuçları açıklandı. İki kategori olarak düzenlenen resim yarışmasında Misakı Milli İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Gül ile Bağlar Şehir Atilla Bodur İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Begüm Su Öztürk birinci oldu.


Kompozisyon yarışmasında ise, Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Zeynep Demirbaş birinciliği elde etti.


Son olarak şiir yarışmasında Vilayetler Birliği Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Rüveyda Nur Üstündağ birinci oldu.


Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri yarın saat 18.00'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. - KARABÜK

Dünya Kadınlar Günü, Safranbolu, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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