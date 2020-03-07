Kadınlar Günü etkinliğinde hediye yağmuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü etkinliğinde hediye yağmuru - Son Dakika

Kadınlar Günü etkinliğinde hediye yağmuru

16 dakika önce

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Kadınlar Günü Kahvaltısında adeta hediye yağmuru yaşandı.

Kadınlar Günü etkinliğinde hediye yağmuru, System.String[]

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Kadınlar Günü Kahvaltısında adeta hediye yağmuru yaşandı. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen hediye çekilişlerinde hediye veren firmaların sahipleri artarken gelinlikten, masaja, kahve fincanı takımından nevresime çok sayıda hediye yapılan kura çekimi ile sahiplerine teslim edildi.


Manisa'da 310'u kadın bin 550 üyesi bulunan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) geleneği bozmayarak bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın üyelerini kahvaltıda ağırladı. Programa kadın esnaflar yoğun ilgi gösterirken, her sene yapılan hediye çekilişinde bu sene hediye veren esnaf sayısının çoğalmasıyla adeta hediye yağmuru yaşandı.


Kadın esnafların her zaman odaya renk kattığını kaydeden MESO Başkanı Bahattin Akyüz, "Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü yürekten kutluyorum. Sizler yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarısınız. Evimizde, işimizde aşımızda sizin varlığınız verdiğiniz emekler var. O nedenle sadece 8 Mart değil yılın 365 günü Dünya Kadınlar Günüdür. Kadın dünyanın yarısı, hayatın tamamıdır. Kadın ana, kadın eş, kadın yoldaştır. Kadın varlığın temelidir. Peygamber efendimizin (s.a.v.) 'Cennet anaların ayakları altındadır' ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, 'Ey, kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksınız' sözleri bize ışık olmak için yeter de artar bile. Etkinliğimize teşrifleriniz bizleri onurlandırmıştır. Şahsım, yönetim, denetim ve oda personelim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Başkan Akyüz'ün konuşmasının ardından odanın en yaşlı kadın üyeleri olan Müzeyyen Yenigün, Ayşe Uza ve Nurcan Bağcıbaşı'na teşekkür plaketi takdim edildi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ise kadın esnaflar tarafından dikkatle takip edildi.


Halk oyunları gösterisinin ardından MESO Yönetim Kurulu Üyesi ve Özyılmaz Medyanın sahibi Hilmi Özyılmaz'ın sunuculuğunda, gelinlik, kaftan, fotoğraf çekimi, takı seti, plates, manuel masaj, fincan takımı, nevresim takımı, düğün çerezi paketi, parfüm gibi birçok hediye için kura çekimi yapıldı. Hediye kazananlar büyük bir mutluluk yaşarken programın sonunda oda tarafından tüm kadınlara çiçek ve hediye takdim edildi. - MANİSA

Dünya Kadınlar Günü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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