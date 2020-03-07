Kadınlar Günü hediyeleri "Marifetli Eller"den alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü hediyeleri 'Marifetli Eller'den alınıyor - Son Dakika

Kadınlar Günü hediyeleri "Marifetli Eller"den alınıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğinin (AMD) desteğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ev hanımlarınca kurulan "Marifetli Eller Pazarı"nda satışı yapılan gıda, hediyelik eşya ve çeşitli ürünler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kadınlar Günü hediyeleri

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğinin (AMD) desteğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ev hanımlarınca kurulan "Marifetli Eller Pazarı"nda satışı yapılan gıda, hediyelik eşya ve çeşitli ürünler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kent Meydanı'nda kurulan pazarda, ev hanımları el emeği göz nuru hediyelik eşyaları ve yaptıkları hamur işlerini satıyor.

AMD Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marifetli Eller Pazarı"nda kentteki tüm mahallelerden kadınların satış yaptığını söyledi.

Pazarın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel olarak kurulduğunu dile getiren Uygur, şöyle konuştu:

"Pazarın amacı, şehrimizdeki hünerli ev hanımlarının satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlamasıdır. Bugün buraya yoğun ziyaretçi akını var ve büyük ilgi görüyor. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu etkinliği farklı zamanlarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Pazarımızda ev hanımlarımızın yaptıkları el emeği göz nuru ürünler satılıyor. Hediyelik eşyalar, el sanatları ve hamur işleri var."

Ürünlerini satan Pelin Nohutçu, pazarın ev hanımlarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Hediyelik eşya üzerine tasarımlar yapıyorum. Özel günler için kişiye ve isme özel tasarımlar. Pazara gelenler ürünlerimize ilgi gösteriyor. Ziyaretçi sayısı sürekli artıyor. Bugün güzel satış yapacağımı düşünüyorum." dedi.

Gülşen Balkan da pazarın kurulmasında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Hamur işleri yapan Yasemin Aydoğmuş ise pazarın yoğun olduğunu, çok güzel satış yaptıklarını ifade etti.

Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Afyon, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Günü hediyeleri "Marifetli Eller"den alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]