Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğinin (AMD) desteğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ev hanımlarınca kurulan "Marifetli Eller Pazarı"nda satışı yapılan gıda, hediyelik eşya ve çeşitli ürünler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kent Meydanı'nda kurulan pazarda, ev hanımları el emeği göz nuru hediyelik eşyaları ve yaptıkları hamur işlerini satıyor.

AMD Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marifetli Eller Pazarı"nda kentteki tüm mahallelerden kadınların satış yaptığını söyledi.

Pazarın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel olarak kurulduğunu dile getiren Uygur, şöyle konuştu:

"Pazarın amacı, şehrimizdeki hünerli ev hanımlarının satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlamasıdır. Bugün buraya yoğun ziyaretçi akını var ve büyük ilgi görüyor. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu etkinliği farklı zamanlarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Pazarımızda ev hanımlarımızın yaptıkları el emeği göz nuru ürünler satılıyor. Hediyelik eşyalar, el sanatları ve hamur işleri var."

Ürünlerini satan Pelin Nohutçu, pazarın ev hanımlarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Hediyelik eşya üzerine tasarımlar yapıyorum. Özel günler için kişiye ve isme özel tasarımlar. Pazara gelenler ürünlerimize ilgi gösteriyor. Ziyaretçi sayısı sürekli artıyor. Bugün güzel satış yapacağımı düşünüyorum." dedi.

Gülşen Balkan da pazarın kurulmasında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Hamur işleri yapan Yasemin Aydoğmuş ise pazarın yoğun olduğunu, çok güzel satış yaptıklarını ifade etti.