Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı

11 dakika önce

Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı, System.String[]

Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.


Genç Kızılay tarafından hazırlanan klipte, Bayburt'ta yaşayan askerden polise çeşitli meslek gruplarından kadınlar kadının önemini belirten mesajlar verdi.


Hazırlanan kliple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Klip kentteki basın kuruluşlarıyla paylaşıldı. - BAYBURT

Dünya Kadınlar Günü, Bayburt, Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
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