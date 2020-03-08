Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı
11 dakika önce
Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.
Genç Kızılay tarafından hazırlanan klipte, Bayburt'ta yaşayan askerden polise çeşitli meslek gruplarından kadınlar kadının önemini belirten mesajlar verdi.
Hazırlanan kliple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Klip kentteki basın kuruluşlarıyla paylaşıldı. - BAYBURT
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