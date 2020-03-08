Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı

7 saat önce

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı

BAYBURT - Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında özel klip hazırlandı.

Genç Kızılay tarafından hazırlanan klipte, Bayburt'ta yaşayan askerden polise çeşitli meslek gruplarından kadınlar kadının önemini belirten mesajlar verdi.

Hazırlanan kliple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Klip kentteki basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.

Kadınlar Günü için özel klip hazırlandı

Dünya Kadınlar Günü, Bayburt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
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