Kadınlar Günü'nde anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nde anlamlı hediye - Son Dakika

Kadınlar Günü'nde anlamlı hediye

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın yolculara yine kadınların yapmış olduğu ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın yolculara yine kadınların yapmış olduğu ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.


İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. "Kadın Eliyle" adını taşıyan kooperatiflere üye toplam 303 kadın üreticinin elinden çıkan ürünler, terminal binasına gelen kadın yolculara İSG'nin Kasım çalışanları tarafından hediye edildi. Aldıkları hediyeler karşısında oldukça duygulanan kadın yolcular, "Tam İstanbul'dan ayrılırken çok güzel bir hediyeyle karşılaştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve kadın üreticilere çok teşekkür ederiz. Kadınlar ürettikçe daha da güçlü" diye konuştular. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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