Kadınlar Günü'nde Anlamlı Pankart
1 saat önce
Erzurum'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun düzenlediği Birinci Amatör Küme maçında amatör futbolcular maçlara anlamlı bir pankart ile çıktı.
Erzurum
'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun düzenlediği Birinci Amatör Küme maçında amatör futbolcular maçlara anlamlı bir pankart ile çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeni ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü takımı Erzurum Asp Spor arasında anlamlı bir işbirliğine imza atıldı.
Erzurum Asp Spor ve Oltu
25 Mart spor arasında oynan maça Asp Spor maça "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye
" pankartı ile çıkarak, alkış aldı. Futbol
karşılaşması ASP Spor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:20 Kaynak: İHA
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