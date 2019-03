Kadınlar Günü'nde Dayanışma Mesajı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamından Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen panelde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dayanışmanın önemine dikkat çekerek toplum içindeki her kadın ve erkeğin üreterek; yaşam mücadelesini birlikte vermesi gerektiğini söyledi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım ve Paralimpik Yüzme Şampiyonu Milli Sporcu Karin Öcal'ın konuşmacı olarak yer aldığı programın açılışında konuşan Rektör Hotar, "Toplum içerisinde kadın ve erkek birlikte çalışmalı, üretmeli; yaşam mücadelesini beraber vermelidir. Kadın veya erkek, bir diğerinin daha önünde ya da arkasında değildir. Dikkat edilmesi gereken husus, her bireyin değerli olduğudur. Bu noktada yüceltilmesi gereken ise bireyin kendisidir, çevresine ve topluma sağladığı katkıdır" dedi.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte medeniyetin temel değerlerine de vurgu yapan Rektör Hotar, "Medeniyetin temelinde, kendini yücelten insani değerler ile ona atıf yapılan tutum ve davranışlar bulunmaktadır. Bu tanım içinde kadının kimliği de dezavantajlı bireylerin hakları da; kişiye ilişkin özgürlüklerin de varlığı söz konusudur. Bu yüzden Kadınlar Gününü, zamanın içinde bir cinsiyetin yüceltildiği an olarak değil; toplum olarak gelinen noktanın değerlendirildiği ve geleceğe ilişkin çözümlerin sunulduğu bir gün olarak düşünmek gerekir. Bana göre esas mesele, toplumun kadını nerede gördüğü değil; kadının medeniyette kendini nerede gördüğüdür" diye konuştu.

"HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELİR"

Kadınların başarılı oldukları alanlarda kimi zaman erkeklerin gölgesinde kaldığını aktaran Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise kadınların çok komplike düşebildiğini vurgulayarak, "Kadınlar aile hayatının da iş hayatının da rahatlıkla üstesinden gelir. Anne olmaları, özel hayatları, evdeki sorumlulukları önlerine engel olarak konulmamalı. Merak etmeyin kadınlar çok komplike düşünürler, her şeyi organize edip hepsini bir arada yürütebilirler" dedi.

"ENGEL OLUNMASIN"

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, "Üsküp'te elçiliğimizin kapısını herkese açtık. Her gün ayrı bir köyde, her gün ayrı bir haneye misafir oluyorum. Türk kökenli olsun olmasın, herkesi kucaklamaya gayret ediyorum. Türk kadını, tarlada da çalışıyor, öğretmenlik de yapıyor, yöneticilik de yapıyor. Bu panelde çok güçlü Türk kadınları var. Engel olunmadığında kadınlar her işin üstesinden gelecek kadar güçlüdür" ifadesinde bulundu.

"SABAHLARA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, iş hayatı boyunca kadın olmanın dezavantajını yaşamadığını belirterek, "Mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz insanların evlerini kale olarak kabul ederiz. Her bireyin kendi kalesinde rahatça yaşamasını sağlamak bizim için çok önemli. Çoğu zaman vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına sabahlara kadar tartışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken çocuğuma yeteri kadar zaman ayıramasam da, birlikte olduğumuz sürelerde kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyorum" dedi.

"ROL MODELİM ANNEM"

DEÜ Tıp Fakültesi Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Projesi (TÜBA-GEBİP) ödüllü Doç. Dr. Canan Yıldırım ise şunları söyledi: "Akademisyen bir ailenin çocuğuyum. Kendime annemi rol model aldım. Annem de babam da çok çalışırlardı. Annem hem iş hayatını hem de aile hayatını çok iyi dengede tutardı. Ben annemden tek koltukta 3 karpuz taşımayı öğrendim."

TÜRKİYE'DE İLK OLMAK İSTİYOR

DEÜ Devlet Konservatuvarı'nın konser verdiği toplantıda Türkiye'nin bedensel engelli ilk kadın yüzme antrenörü olmak istediğini açıklayan Milli Sporcu Karin Öcal, "Engelli olmamı bir kusur olarak görmedim. Her şeyin bir nedeni var. İnsan isterse hayatta her şeyi yapabilir, kadın veya erkek fark etmez" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından konuşmacılar ve davetliler, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kadın öğretim üyelerinin karma sergisini gezdiler.