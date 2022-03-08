Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi

08.03.2022 22:30

Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi Diyarbakır'da bir şahsın küçük kız çocuğunu taciz ettiği iddiası vatandaşları ayaklandırdı.

Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir şahsın küçük kız çocuğunu taciz ettiği iddiası vatandaşları ayaklandırdı. Polisin şahsı oto yıkamacıdan çıkardığı sırada öfkeli kalabalık linç girişiminde bulundu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 3. Sokakta bulunan kapalı bir oto yıkamacı dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşlarında bir şahıs, 12 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir kız çocuğa tacizde bulundu. İddialar üzerine çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şüpheli şahsa saldırınca şahıs, otopark kapısını kapatarak kendini korumaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp araca bindirildiği sırada çevredeki kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ekipler, şahsı can güvenliği gerekçesiyle tekrar oto yıkamacıya aldı.

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, tacizci olduğu ileri sürülen şahsı zırhlı araca alarak karakola götürdü. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi
Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi
Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi

YORUMLAR
500
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, Kadınlar Günü'nü kutladı Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, Kadınlar Günü'nü kutladı Bölgenin en genç CEO'su Elaldı: 'Bizim için her gün Kadınlar Günü' Bölgenin en genç CEO'su Elaldı: 'Bizim için her gün Kadınlar Günü' Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi

Kadınlar Günü, Diyarbakır, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı! Bu karar Türkiye'yi de etkileyecek
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 22:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşı öfkelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement