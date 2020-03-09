Kadınlar Günü'nde eşini döverek kemiklerini kıran koca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nde eşini döverek kemiklerini kıran koca tutuklandı - Son Dakika

Kadınlar Günü'nde eşini döverek kemiklerini kıran koca tutuklandı

26 dakika önce

VAN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşinden şiddet gören M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

Kadınlar Günü'nde eşini döverek kemiklerini kıran koca tutuklandı, System.String[]

VAN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşinden şiddet gören M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi. Kadının eşi, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi'ne bağlı Serhat Mahallesi'nde yaşayan M.A., 8 Mart günü, kendisine şiddet uyguladığı, darp ettiği, bıçakla üzerine yürüdüğü iddiasıyla kocası M.A'dan şikayetçi oldu. Şiddet gören kadının yapılan sağlık kontrolünde, elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilirken, şikayetçi olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.


Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
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