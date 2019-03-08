Son Dakika Haberleri: Kadınlar Günü'nde Fidanlar Orman İşletmeden

Kadınlar Günü'nde Fidanlar Orman İşletmeden

1 saat önce

Samsun Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin fidan dağıtıldı.

Kadınlar Günü'nde Fidanlar Orman İşletmeden, System.String[]
Samsun Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin fidan dağıtıldı.

8 Mart'ta uluslararası boyutta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, idari binada görev yapan bayan personelin odalarını tek tek dolaşarak gül ve karanfil verdi. Daha sonra Bafra'da özel bir AVM'de İşletme Müdürü Yardımcıları Hediye Yaroğlu, Menderes Özkolay ve personel tarafından alışverişe gelen kadınlara toplam bin adet defne fidanı dağıttı. Alışverişe gelen kadınlarla yakından ilgilenen Orman İşletme personeli, onlarla tek tek görüşüp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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