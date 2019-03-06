Son Dakika Haberleri: Kadınlar Günü'nde İzmir'de!

Kadınlar Günü'nde İzmir'de!

2 saat önce

Kadın şarkılarının yazarı Burcu Tatlıses, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünü İzmir'de kutlamaya hazırlanıyor.

Kadınlar Günü'nde İzmir'de!, System.String[]

İkinci albümü 'Uzaklar'ın konserine devam müzisyen İstanbul dışındaki konserlerine İzmir'den başlıyor. Yazdığı şarkılarla kadınların her duygusunu, kadın olmanın her halini kaleme alan Burcu Tatlıses, Dünya Kadınlar Günü'nü İzmir'deki dinleyenleriyle kutlayacak. Konser, 8 Mart Cuma günü Volume Alsancak'ta gerçekleşecek.

İlk Kez Çanakkale'de!

İzmir'den sonra Kuzey Ege yollarına düşecek olan Burcu Tatlıses, 9 Mart Cumartesi akşamı da Çanakkaleli müzikseverlerle buluşuyor. İlk kez Çanakkale'de sahne alacak olan Burcu Tatlıses, hem en çok sevilen şarkılarını yorumlayacak, hem de çok özel cover'larla dinleyenlerine minik sürprizler yapacak. Konser Sestra Performans sahnesinde...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:01 Kaynak: Bültenler

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